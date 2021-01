Jüri Ratas pani Irja Lutsarit kiusanud vaktsiinivastased paika

Lutsar avaldas laupäeva hommikul Facebooki seinal, et peab pidevalt taluma ähvardusi ja mõnitamist. «Ärkasin täna üles ja Messengeris oli niisugune teave: NKVD tappis Eesti mehi, sina oled samal tasemel. Sarnased sõnumid minu aadressil on läinud üsna tavaliseks ja igapäevaseks, saan neid meilitsi, sõnumitesse jne,» kirjeldas professor.

Teadusnõukoja juht pani südamele, et eestlased ei näriks üksteisel «kõrisid läbi». «Meil on kõiki Eesti inimesi tarvis,» märkis ta.

Lutsarile avaldas toetust äsja peaministritoolilt lahkunud ja teadlastega tihedalt koostööd teinud Jüri Ratas, kelle sõnul on selline kiusamine lubamatu. «Selline solvav ja mõnitav käitumine on lihtsalt alatu ning kole. Mul on väga kahju, et leidub inimesi, kes nii teevad,» mõistis Ratas ühismeediapostituses vaktsiinivastaste käitumise hukka.