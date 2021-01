UUS TALVETREND? ⟩ Sugu vahetanud iluguru suusatab karusnahast bikiinides

Colorados sõpradega aega veetev Nikita Dragun otsustas kaunis ekstravagantse suusariietuse kasuks, kandes rebast meenutavad karusnahka. Naisel on peas karusnahast, pika sabaga müts ja jalas säärikud. Muidugi ei puudu naise suusavormist ka karvased bikiinid. Iluguru sai Instagramis just kokku 9 miljonit jälgijat, tähistades oma piltidega ka tähtsat päeva.

Kommentaariumis võtsid sõna karusnahkade vastu võitlejad. «Mis loom selle karva jaoks surema pidi?,» uurib üks. «See on VÕLTS,» vastas naine kommentaarile pahaselt. Mitmetele jäi ka arusaamatuks, kas pandeemia ajal suure seltskonnaga reisida on tõesti tema arust hea idee.

Paistab, et naine on puhkusele kaasa võtnud fotograafi, kuna naise tegevused on jäädvustatud pea igas sotsiaalmeedia kanalis. Enne, kui naine end lille lüüa lasi, filmiti üks pisut humoorikas TikTok, millel naine näeb välja pea äratundmatu. Videol poseerivad naise sõbrannad, kes on juba grimmitoolist läbi käinud ja talveriided selga tõmmanud.

Nikita Dragun on skandaalne ilujuutuuber, kes positatab Youtube´is oma miljonitele jälgijatele meigivideoid ja teeb koostööd mitmete maailmakuulsata kosmeetikafirmadega. Belgia päritolu naine tuli 2015 kapist välja, rääkides, et ta on transseksuaal ja on terve elu tundnud, et on sündinud valesse kehasse.