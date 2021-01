ÜHE AJASTU LÕPP ⟩ Roosa veteranmodell Frenchy Morgan tegi midagi sellist, mida fännid tulemas ei näinud

Kuulsaks sai ta tänu osalemisele erinevates VH1 tõsielusarjades «Rock of Love 2», «Rock of Love: Charm School» ja «I Love Money 2» . Lisaks võis teda näha ka briti tõsielusarjas «Celebrity Big Brother».

2020. aasta oktoobris ilmus Frenchy taas pildile ja näitas, et pole niisama nukuke, tema huvitub ka poliitikast! Nõnda võiski naist näha Trumpi toetamas, seljas omapärsed riidehilbud kirjaga «Trump 2020». VAATA PILTE SIIT!

Frenchy Morgan on teada-tuntud ka tänu sellele, et on aastaid truuks jäänud peamiselt vaid roosale värvile. Lisaks riietele, bikiinidele ja aksessuaaridele oli isegi Frenchy auto ühel hetkel roosa. VAATA PILTE SIIT!