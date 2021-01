«Grey Anatoomia» staaril on kõrini arvamustest, nagu temaga oleks «raske» töötada

CNN kirjutab Katherine Heigl avameelsetest meenutustest, kui ta pidi pidevalt võtteplatsil kokku puutuma ebameeldiva suhtumisega. Naine ei soovi aga enam vakka olla, sest peab käitumist senini ütlemata ebaõiglaseks.

Intervjuus Washington Postiga rääkis näitlejatar, et kuulujutud said üks hetk nii suured tuurid, et teda hakati filmiäris kutsuma «ebaprofessionaalseks». «Ma tõesti ütlesin aeg-ajalt asju, mis neile ei meeldinud,» räägib naine, kelle sõnul hakati teda tema otsekohesuse pärast kutsuma «tänamatuks» ja «keeruliseks». Sellised jutud rikkusid Hollywoodis näitlejatari mainet.

«Mis on keeruline? Kas keegi kellel on oma arvamus ja kes teile ei meeldi? Nüüd kui ma 42 olen, ajab see mind vihale,» räägib naine, kuidas austusest oli asi kaugel.

«Grey Anatoomia» näitleja taipas, et mida rohkem ta oma käitumise pärast vabandas, seda rohkem nad temalt vabandusi ootasid. «Mida rohkem ma kartsin, et ma midagi valesti teen, seda rohkem tekkis olukordi, kus ma tundsin, et ma midagi pekki keeran,» kirjeldab Heigl traumeerivaid kogemusi. Kogu temale suunatud pahameel pälvis sellega, et naine oli sunnitud ärevushäirete tõttu lahkuma Hollywoodist.

«Ma palusin oma emal ja elukaaslasel leida mulle koha, mis mind aidata saaks, sest ma tundsin, et ma sooviksin olla parem surnud,» tõdeb naine kurvastusega. «Ma ei taibanud, kui hullud mu ärevushäired olid, kuni asi läks nii keeruliseks, et ma pidin abi otsima,» tunnistab Heigl, kelle Hollywoodi tähetunnist sai valus kogemus.