KUMMALINE ⟩ Kim Kardashiani röövinud varas kirjutas röövist detailse raamatu

Veeburaris avaldatav raamat kannab nime «Ma isoleerisin Kim Kardashiani». «Ma kuulsin samal hetkel politsei autot, telefonihelin ehmatas mind. Mu üllatuseks ilmus telefoni ekraanile nimi. See ei ole võimalik, see peab olema ettekujutus,» meenutab värganägu röövipäeva.

Mees kirjutavat raamatus, et telefonile tuli kõne «Fast Car» lauljalt Tracy Chapmanilt. Huvitav, kust selline huvitav kombo. Vahetult peale sündmuskohalt lahkumist helises telefon kotis, mis oli pilgeni täidetud väärtuslike ehetega. Iroonilisel kombel on varas on endiselt kohtu all, kuid kirjutab raamatu, kus tunnistab oma süüd.