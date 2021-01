EI MINGIT PASTAT! ⟩ Paavst Francisel on keelatud pasta söömine just sel põhjusel

The Sun andmetel on arstid palunud toiduarmastajast paavst Franciscusel oma toitumist jälgida, et võtta alustuseks 2 kg kaalust alla. Arstide sõnul ootab vastasel juhul meest ees operatsioon, millega tema valusid alaseljas kergendataks.

Liialt kõrge kaalu ja vanuse tõttu on mehel jäänud katki mitmed kohtumised Vatikanis ja ohus on ka mehe märtsikuune reis Iraaki. Mehel pidavat olema isegi raskusi jutluste pidamisel, mistõttu on pidanud paavst viima viimased läbi istudes.

«Ma peaksin teiega rääkima seistes, aga te teate, et mu närvivalu ei anna mulle armu,» rääkis mees rahvale, kellelt ta istumise eest vabandust palus.