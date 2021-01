Eksperdid: koroonakriisil on üks ootamatult positiivne efekt

Oxfordi päevaravi professori Simon de Lusignani sõnul on muidu hooajaliselt levinud gripp «sisuliselt likvideeritud». Sellesse nakatumise tase on viimase 130 aasta madalaimal tasemel, kinnitavad eksperdid.

See tähendab, et grippi nakatuvus on vähemalt Inglismaal tänu distantsimeetmetele ja hügieenile vähenenud 95 protsenti. Aasta keskmine (k.a. suvised vähese leviku perioodid) on 27 inimest 100 000 kodaniku kohta.