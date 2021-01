RAJU STIILIMUUTUS ⟩ Sellist Ivo Linnat pole sa küll varem näinud!

Siiski mitte – legendaarne muusik on hoopis modelliks hakanud! «Võtsin osa ühest omanäolisest projektist, millesarnast mul varasemalt ei ole õnnestunud teha,» võttis legendaarne muusik Instagramis loo ise kokku.

Omapärased riided, mille Linna selga tõmbas, on pärit uuest tänavastiili ja klubikultuuri ühendavast kollektsioonist. «Lisaks minu välimuse veel ägedamaks muutmisele on see osutunud ka väga praktiliseks ja mugavaks,» märkis Linna.