VIDEO ⟩ Maailmakuulus reisivlogija sattus Tondile: siin pole absoluutselt mitte midagi

Miljonite fännidega reisivlogija postitas laupäeval oma uuele kanalile video, milles seikleb Tallinnas Tondil. Endistes Nõukogude Liidu riikides reisida armastava Richi pilku püüdsid retrotrammid, mis meil pealinnas sõidavad. «Mõtlesin, et hüppan ühe peale ja sõidan liini lõppu,» selgitas juutuuber video alguses.

Musumäe juures Viru trammipeatuses oodates tundis kuulsa juutuuberi ära üks kohalik noormees, kes talle kätt andma tuli. «Vaadake tondilasi, kes trammilt maha tulevad,» märkis Rich, kes pidi enda sõnul tund aega peatuses passima, enne kui soovitud retrotrammi peale sai.

«Kõik peale minu on maha läinud, keegi ei taha Tondile minna. Võib-olla seal on karm ja ohtlik,» kirjeldas juutuuber olukorda.

Juutuuberile avaldasid erilist muljet trammide tammepuust istmed, mida mees kirjeldas kui «iidseid retrostiilis pinke». «Kas pole mitte suurepärane?» kiitis Rich.

Vene keele selgeks õppinud ja kaasreisijat kõnetanud britt sai poole sõidu pealt teada, et trammiliin läheb Tondile. «Kõik peale minu on maha läinud, keegi ei taha Tondile minna. Võib-olla seal on karm ja ohtlik,» kirjeldas juutuuber olukorda.

Aknast välja vaadates rõõmustas Rich, et on kesklinnast välja jõudnud. «Siin näeb tõesti teistsugune välja, vaadake neid puust maju, äge! Lõpuks jõuame Nõukogude Eestisse,» rääkis ta.

Lõpp-peatusesse kohale jõudnud, tabas juutuuberit teistmoodi üllatus. «Siin pole absoluutselt mitte midagi,» korrutas ta.

Pärast trammipeatuse juurest Tondi tänavale jalutamist taipas Rich, et paik ei vasta ta ootustele. «Tondi on tõesti s***. Vabandust, Tondi elanikud, kui te seda vaatate, aga siin ei toimu eriti midagi,» pidi juutuuber pettuma.

Ainsana püüdis Richi tähelepanu mööduv Elroni rong. «Oh, siin on rong, seda saab filmida! See rong, mis sõitis läbi Tondi, on kõige huvitavam asi, mis siin täna juhtub. Mul oli au seda näha,» naeris ta.

YouTube'i kommentaariumis on märgitud, et eestlasi pole kõige targem vene keeles kõnetada. «On kena, et sa Eestit avastad, aga kui vene keelt räägid, siis võidakse sind vihaselt vaadata,» hoiatas üks. Tondilane Gertu kommenteeris aga, et video ajas teda naerma. «Väga tore sind Eestis näha!» rõõmustas ta.

Päevaga on videot vaadatud juba üle 40 000 korra.