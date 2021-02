FOTO ⟩ USA korvpallitäht lasi endalt rinnad eemaldada: lõpuks ometi olen tissidest prii!

Uudisteagentuur AP andis teada, et New York Liberty korvpalliklubi esindav 29-aastane Clarendon identsifitseerib end transsoolisena ning käis rinnaeemalduslõikusel.

Clarendon selgitas, et jagas värsket uudist seepärast, et transsoolised on sageli vihaobjektiks.

«Tahan, et transinimesed teaksid, et oleme alati olemas olnud ja keegi ei saa meid lihtsalt olematuks teha! Minu vabadus on sinu vabadus, sest keegi meist pole vaba, enne kui me kõik oleme vabad,» kirjutas Clarendon.