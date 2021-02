Saksamaa tennisetäht Zverev eitab naise peksmist: kõik tema öeldu on vale!

Sotsiaalmeedia ja racketmag.comi vahendusel andis modellina leiba teeniv venelanna teada, et kooselu Zvereviga oli täielik põrgu.

Zverev on mitu korda öelnud, et Šarõpova süüdistusel puudub alus. Ka selle aasta jaanuaris Saksa väljaandele Bild antud usutluses eitas Zverev igasugust vägivalda.

«Pärast Kölnis võidetud turniire tundsin end maailma kõige õnnelikuma inimesena. Olin koos oma vennaga, tundsime endid taas väikeste poisikestena ja mängisime arvutimänge, kui sain Olga süüdistustest teada.»

«Kõik tema öeldu on vale!»

«Kõik tema öeldu on vale! Mitte ükski süüdistus ei vasta tõele ja see loeb. Tänapäeval on see viga, et sotsiaalmeedias võib igaühte süüdistada ükskõik milles,» sõnas Zverev.

«Miks ma ei esitnaud oma endise elukaaslase kohta kaebust? Mida rohkem ma sellele väljamõeldisele tähelepanu pööran, seda suuremaks see muutub ja seda kauem püsib see teema meedia fookuses. Ma olen valmis võitlema, jah. Ma ei ole Olgaga rääkinud alates 2019. aastast. Eriti kummaline on see, et ta tuli süüdistustega lagedale rohkem kui aasta hiljem, pärast seda, kui sai avalikuks, et saan oma teise tüdruksõbra Brendaga lapse.»

Brenda Patea ootab Alexander Zverevi last. Paarike mullu suvel Aadria tuuri publiku hulgas. FOTO: Pedja Milosavljevic/SIPA/Pedja Milosavljevic/SIPA/Scanpix

«Olen palju muretsenud, et mida inimesed võivad mõelda. See pole kerge. Kuid õnneks on mul sõpru, kes mind täielikult toetavad. Praegu pean keskenduma ainult tennisele,» lisas 23-aastane Zverev.