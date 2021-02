TOHOH! ⟩ Britney Spears lahutab oma meelt kummaliste tantsuvideotega

«Baby one more time» ja «Toxic» laulja viimasest singlist on hittsinglist on möödas aastaid, kui naine tegutseb endiselt sotsiaalmeedias. Instagramis on naisel lausa 27.2 miljonit jälgimist. Britney Spearsi fännid on aga lauljatari kummalisest sisust pisut ehmatuses.