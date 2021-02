LÕBUS! ⟩ Eesti päritolu tüdruk naerutab TikToki vaatajaid emakeelsete sõnadega

Tüdruk kutsub end videotes ise inglisepäraselt Kate'iks ja tal on TikTokis koguni 173 tuhat jälgijat. Ta sai TikTokis kuulsaks, kui postitas platvormile video sellest, kuidas palub korterikaaslaselt kakaod. Kuna inglise keeles on kakao aga hoopiski «hot chocolate» (otsetõlkes «kuum šokolaad»), siis ei saa kaaslane tüdruku soovist midagi aru.

Videoid, kus tüdruk üritab välismaalasest korterikaaslasele seletada, mis toiduainet ta silmas peab, nimetab Kate «Rahvusvahelise kodu sarjaks». Ta naljatab videotes sõnadega, mida kasutatakse nii vene kui ka eesti keeles. Tema kõige populaarsem video sõnast "kakao" on kogunud pea 2,5 miljonit vaatamist.

Teises videos üritab Kate küsida sõbralt mandariine. Kuigi tüdruk hääldab sõna inglisepäraselt, ei mõista sõber tema soovi, sest inglise keeles on mandariin hoopis «tangerine». On alles paras peavalu see inglise keel!