GameStop on nimi, mida meist paljud pole ilmselt kuulnud. Tegu on Ameerika videomängude, olmeelektroonika ja mängukaupade jaemüüjaga. Võlgades firma väärtus 2020. aasta keskpaigas oli 400 miljonit dollarit. Vähem kui kuue kuuga on GameStopi väärtus teinud uskumatu tõusu - firma on nüüd väärt 10 miljardit dollarit.