Näitlejanna Evan Rachel Wood paljastab: Marilyn Manson väärkohtles mind aastaid

Naine kohtus endast 18 aastat vanema šokirokkariga, kui oli ise 18-aastane. Paar kihlus 2010. aasta alguses pärast kolme aastat suhtes olemist, kuid kihlus katkestati juba sama aasta augustis, vahendab Daily Mail.

Wood postitas täna oma Instagrami kontole pildi koos tekstiga «Marilyn Manson on minu väärkohtleja». Naine kirjeldab, kuidas teda manipuleeriti aastaid, kuid nüüd on ta väsinud elamast hirmus kättemaksu või väljapressimise ees ning paljastab ohtliku mehe teguviisi. «Westworldi» näitlejana tuntud Wood pole enda sõnul väärkohtlemist kogenud vaid Mansoniga - ta on kannatanud füüsilist, psühholoogilist ja seksuaalset vägivalda ning teda on vägistatud kaks korda.

Ehkki mitte nimeliselt, on Wood minevikus avalikustanud, et oli teismeeas vägivaldses suhtes, vahendab NME. Mansoni esindajad on minevikus taoliseid süüdistusi kategooriliselt eitanud.

Näitlejanna süüdistused ei pruugi paljudele tulla üllatusena - 2009. aastal ütles Manson, et ta fantaseerib iga päev oma toonase tüdruksõbra kolju lömastamisest. Manson on hiljem öeldut põhjendanud šokistaari teatraalsusega, millel pole päriseluga mingit seost, vahendab Vanity Fair. Mees on enda sõnul 158 korda veene lõikunud, et näitlikustada valu, mida suhe temas tekitas.

Lisaks Woodile on Mansonit väärkohtlemises süüdistanud ka teised naised. Mitmed on siiamaani suhtest Mansoniga traumeeritud.