RAJU VIDEO ⟩ Ökoaktivistid kolisid protestiks maa alla elama ja kurdavad nüüd hapnikupuudust

Ökoaktivistid kaevasid Londonis Euston Square'i pargi alla 30-meetrise tunneli ning kolisid sinna elama. Tegemist HS2 Rebellioni sihikindlamate liikmetega. Ühendus üritab takistada uue High Speed 2 kiiraudtee ehiatamist, mis viib Londonist Birminghami.

Praeguseks on nad seal juba neli päeva elanud. Samal ajal on ka kogunenud palju vihmavett ja elanike olukord läheb tunnelis järjest raskemaks. Ühe osalise Larch Maxey tehtud videopöördumises sõnas ta, et ka õhukanalid on ummistunud ning «neil ei lasta seda puhastada».

«Nad peavad meil aitama tunneli taas turvaliseks teha,» sõnas protestija. «Me ei saa õhku, mida vajame.» Maxey sõnul on olukord tunnelis suisa eluohtlik. Protestijatega tegeleva firma sõnul on neil töös aga õhku liigutavad kompressorid.

«Ebaseaduslikud protestijad on nähtavasti end ise edasise varingu ohtu seadnud,» teatas firma. «On ka võimalus lähedal asuvaid gaasi- ja veetorusid tabada, mis viib lämbumise ja uppumise ohuni.»

Ühte protestijat juba 1996. aastal sarnasest tunnelist välja kaevanud Peter Faulding tunnistas, et ohtlik on nii tunnelisse jääda kui neid sealt jõuga välja tuua. «Minu arvates peaks nad selle lõpetama, see on nii ohtlik,» sõnas ta.