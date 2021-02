Angelina Jolie lahutus Brad Pittiga: eelnevad aastad on olnud rasked

Angelina Jolie pole soovinud avalikkuse ees oma lahutust näitlejast Brad Pittist eriti kommenteerida, kuid võttis sõna viimases Vogue´is, mille esikaanel poseerib näitlejatar isiklikult.

Intervjuus uuriti, kas naine tunneb, et on peale 2016. aasta lahutust jõudnud lõpuks «õnnelikku aega», kirjutab Hollywood Life. «Ma ei tea. Eelnevad aastad on olnud rasked,» tunnistab naine tagasivaatavalt.

«Ma olen keskendunud meie pere parandamisele. See on tagasi tulemas, nagu jää sulamas ja veri mu kehasse tagasi tulemas,» räägib naine pere lappimisest, millega ta veel enda sõnul lõpuni pole jõudnud.

«Ma loodan, et varsti saab korda. Ma planeerin selleks,» jutustab naine Vogue´ile. «Mulle meeldib olla vanem, sest ma tunnen end palju mugavamalt oma neljakümnendates, kui ma tundsin end noorena.»

«Ma ei tea, ehk on see seepärast, et mu ema ei elanud väga kaua ja seepärast on midagi selles eas, mis mõjub mulle pigem võidu, kui kaotusena,» mõtiskleb naine. Jolie ema Marcheline Bertrand suri aastal 2007, olles vaid 56-aastane.

Jolie valis lastega koduks koha, kus isa ol vaid lühikese autosõidu kaugusel. «Ma tahtsin, et see oleks lähedal nende isale, kes on nüüd vaid viie minuti kaugusel,» räägib naine koduvalikust.