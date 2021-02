LÕBUS EKSITUS ⟩ Texase korravalvurid andsid välja hoiatuse lapsi röövivast õudukategelasest

Esimene film «Child's Play» ilmus 9. novembril 1988. Film on saanud kuus järge ja sellest on tehtud uusversioon. Samuti on filmi põhjal valminud koomiksiraamatud, videomäng ja palju muid tooteid. Praegu tehakse sellest ka telesarja.

Esimene, teine ​​ja neljas film olid tõelised hitid, kusjuures kõik filmid teenisid kokku üle 182 miljoni dollari. Arvestades videote, DVD-de ja kaupade müügist saadud tulu, on frantsiis teeninud üle 250 miljoni dollari. Samuti võitis see parima õudusfilmide frantsiisina Saturni auhinna.

Filmisarja esimeses osas «Child's Play» näib olevat rohkem psühholoogilisi õuduselemente. Järgmised kaks osa on sirgjoonelised ja neis on tumedat huumorit. Sarja edenedes muutusid filmid satiiriliseks ja ülepaisutatuks. 1998. aastal ilmunud «Bride of Chucky» ja 2004. aastal ilmunud «Seed of Chucky» on juba pigem õuduskomöödiad. 2013. aastal naasis sari pealkirjaga «Chucky needus» ja see avaldati vaid videotena.