Seda ei juhtunud. 2019. aasta sügisel kurtsid Pirita peohäärberi elanikud, et maja laguneb, süüa ei saa ja neile ei maksta veebikaamerate ees hullamise eest palka. Projekti juhtinud Craig Hilton kinnitas toona Elu24-le, et tüdrukute kaebustel pole alust, ning lubas, et pornokeskuse plaanist ei loobuta. «See on 30 miljoni dollarine investeering ja palju on erainvestoreid, meretagused rahad. See loob Eestisse uusi töökohti – see on hea asi, mitte halb,» rääkis Hilton.