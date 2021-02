1,25 MILJONIT ⟩ Mariah Carey õde kaebas naise kohtusse valedest kubiseva elulooraamatu pärast

«All I Want For Christmas Is You» laulja kirjutas aastal 2020 oma elust raamatu nimega «Mariah Carey tähendus», kus Mariah räägib pikalt ja laialt ka oma õest Alisonist.

TMZ sõnul tekitavad elulooraamatus kirjutatud valed naises emotsionaalset piina, mistõttu nõuab õde staarilt 1,25 miljonit dollarit kahju hüvitamiseks. Naise sõnul ei esitanud lauljatar oma raamatus mitte ühtegi tõendit tema suhtes esitatud vägivallasüüdistuste kohta.

Nimelt kirjutab Mariah oma raamatus, et õde andis talle rahusteid, üritas teda seksuaalsel eesmärgil meestele ärida. Samuti meenutab naine raamatus intsidenti, milles õde teda tulikuuma teega viskas, mistõttu kannatas naine kolmanda astme põletuste all.

Õde ei mõista, miks teda süüdistatakse sellistes asjades, sest ometigi teab lauljatar, et ka tema kannatas lapsena ema vägivalla all. Alison väidab, et ema kallutas teda satanistlikele rituaalidele ja varasele seksuaalsele aktiivsusele. Nende süüdistustega kaebas õde eelmisel aastal ema kohtusse.

Õde kannatas 2015. aastal ajuvigastuse all, kui tema kodu rüüstati. Naine usub, et Mariah kasutab ära tema nõrkusi, kasutades oma avaliku elu tegelase rolli, et rünnata oma kannatajast õde ja reklaamida oma raamatut, kirjutab TMZ.