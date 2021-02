KIREPURSE KOHTUS ⟩ Advokaat korraldas keset videoistungit korraliku 18+ etenduse

Kummaline sündmuste jada leidis aset 26. jaanuaril ühe Peruu piirkonna kohtu poolt üles seatud virtuaalse kohtuistungi ajal, vahendab Mirror . Veebikeskkonnas Zoom toimunud kohtuistung salvestati ja see oli ka avalikult otseülekandena vaadatav. Sellest võtsid lisaks teistele osa ka kohtunik John Chahua Torres ja kaitseadvokaat Hector Paredes Robles.

Tundus, et kõik olid virtuaalseks kohtuistungiks valmis, see tähendab kõik väljaarvatud kaitseadvokaat Robles.

Kuigi Robles oli Zoom-videosilla vahendusel kohtuistungiga liitunud ei olnud ta päris täpselt oma töökohustusi täitmas. Selle asemel, et kohtunike ja teiste advokaatidega tähtsast kohtuasjast rääkida, võttis Robles end alasti ja hakkas salapärase naisterahvaga seksima.

Enesele teadmata vaatasid Roblesi seksisessiooni pealt kõik Zoom-videokõnega liitunud inimesed ja küllap ka paljud otseülekannet jälgivad kodanikud. Roblesi assistent proovis mehele meeleheitlikult märku anda, et tema tegemised on kõigile näha, kuid ilmselgelt asjata.

Samal ajal, kui Robles oma kaasaga muretult hullas, ütles kohtunik Torres järgmist: «Oleme tunnistajaks rõvedatele tegudele, mis kujutavad endast avaliku sündsuse rikkumist ja mida raskendab asjaolu, et neid salvestatakse. Ma käsin riigiprokuratuuril viivitamatut uurimist alustada.» Kohtunik kutsus väidetavalt kaitseadvokaadile kohale ka politsei.

Kohtuasjas, mille istungil ta seksimisega vahele jäi, on Roblesil keelatud osaleda. Lisaks ootab teda ees kaks eraldi uurimist, nii riigiprokuratuuri kui ka kohaliku advokatuuri poolt.

Mõned kohalikud meediaväljaanded on avaldanud, et salapärane naine, kellega Robles seksis, oli üks tema klientidest. Naise identiteeti hetkel ei teata. Hetkel pole ka selge, kuidas see kõik juhtus.