Eesti Laulu poolfinalist Sissi peab mõneks ajaks laulmisest loobuma

Laulja Dave Bentoni tütar Sissi Nylia Benita (21) astus oma isa jälgedes ja tegeles laulmisega. Ta sai tuule tiibadesse 2018. aastal «Eesti otsib superstaari» seitsmendas hooajas, kus ta tuli Uudo Sepa järel teisele kohale. 2019. aastal osales ta looga «Strong» Eesti Laulu võistlusel ning jõudis finaali.

Täna õhtul avaldas Sissi «Õhtu!» saates, et ta häälepaelad ei sulgu ja kahjuks peab ta seetõttu mõneks ajaks laulmisest loobuma.

«Ma ei ole laulja, kuni järgmise aastani, kuskil selle aasta lõpuni,» ütles Sissi saatejuhtidele, kes olid kuuldu üle väga üllatunud. «Tegelikkus on see, et mu häälpaelad ei sulgu. See on mehhaaniline teema. Aastaid tagasi üks minu kehas olev lihas hakkas valesti toimima ja tol hetkel ma ei teadnud seda. Mul ei olnud õrna aimugi, kuidas see aastatega hakkab mõjutama seda, kuidas ma laulan,» selgitas Sissi lähemalt.

Nüüd on Sissi probleemist teadlik ning käib hääleseades ja füsioteraapias: «Tegelengi sellega, et saada lihased ja hingamine õigesti toimima, et hääl tuleks korralikult välja.»

Mõneks ajaks laulmisest loobumine ei tähenda hetkel seda, et Sissit Eesti Laulu teises poolfinaalis ei näe. Lauljatar sõnas, et näeb selle nimel väga vaeva ja harjutab igapäevaselt selleks, et saaks oma võistlusloo esitamisega hakkama.

Sissi täpsustas veel, et ta saab laulda vaid paar sekundit. «Aga me töötamegi hääleseadega, sest Eesti Laulul on sada protsenti see, et ma laulan hästi ja ilusasti ära nii, et ma ei tee endale liiga. Ja siis ongi, et peaaegu iga päev teen selle nimel tööd ja usun, et see on täiesti võimalik.»

Küll aga on Sissi pidanud loobuma muusikaõpetaja töökohast ja otsib hetkel tööd.