HUUMOR KUUBIS ⟩ Kõmuline Joala kuju pandi kasti ja uued meemid kohe platsis

Maire Joala ja tema juriidilised esindajad advokaadibüroost Triniti saatsid 11. jaanuaril Viljandi linnavalitsusele nõudekirja, milles taotlesid kuju eemaldamist. Kirjas väitis Maire Joala, et valminud teos on ebaõnnestunud ning sellise taiese loomiseks pole tema nõusolekut andnud, vahendab Sakala .

Teisipäeva varahommikul ehitati kõmulise Jaak Joala kuju ümber puidust kast, et teose eksponeerimise lõpetada. See jääb sinna vähemalt nädalaks.

Tehti ka nalja, et kuna kast pole ka just kõige ilusam, siis varsti tuleb ka see kastiga katta. Nõnda võib olukord mingi hetk jõuda selleni, et skulptuur on suurem kui linn.