Anett Kontaveit jäi Melbourne`is toimunud Grampians Trophy turniiril kaotuseta

Teist setti alustas 25-aastane eestlanna keskendunumalt ja asus 3:0 juhtima. See ajas Sakkari silmnähtavalt närvi. Kuigi Sakkari võitis kaks korda kaotatud pallingugeimi tagasi, siis Konataveit vastas samaga ning oma servi hoidmine viis lõpuks mängu matši otsustavasse kiiresse lõppmängu kümne punktini.

Tie-break’is oli domineerivamaks Sakkari. Ta läks ette 3:0 ja kuigi Anett juhtis vahepeal 5:4 ja 6:5, oli 25-aastasel Sakkaril peagi kasutada oma pallingul matšpall seisul 9:7. Kontaveit mängis aga superpunktid ja pääses 10:9 ette. Sel seisul oli eestlannal ka õnne: pall kukkus võrgulindist niimoodi Sakkari poolele, et seda kätte saada oli täiesti lootusetu.

Kontaveidi ja Azarenka omavahelised mängud on viigis 1:1.

Turniiritabelis kuuendana asetatud Kontaveit pidi vastase alistamiseks vaeva nägema ühe tunni ja 28 minutit, koguni kaheksas geimis oli seis 40:40, see räägib üsna tasavägisest mängust. Õnneks suutis Kontaveit neist seitsmes geimivõidu võtta.

Teises ringis kohtub Kontaveit ameeriklanna Bethanie Mattek-Sandsiga, kes alistas maailma 38. reketi, tšehhitari Barbora Strycova. Mattek-Sands on WTA edetabelis alles 339. kohal, aga ta osaleb üksikmänguturniirdel harva, sest on peamiselt paarismängu spetsialist.

Mattek-Sands on üheksakordne suure slämmi turniiride võitja - viis tiitlit nais- ja neli segapaarismängus. Segapaarismängus on 35-aastane Mattek-Sands tulnud 2016. aastal ka on ka olümpiavõitjaks.