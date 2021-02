Anett Kontaveit sai Melbourne`i tuules ja tormis raske võidu ning jõudis veerandfinaali

Kontaveidi ja Azarenka omavahelised mängud on viigis 1:1.

Turniiritabelis kuuendana asetatud Kontaveit pidi vastase alistamiseks vaeva nägema ühe tunni ja 28 minutit, koguni kaheksas geimis oli seis 40:40, see räägib üsna tasavägisest mängust. Õnneks suutis Kontaveit neist seitsmes geimivõidu võtta.

Teises ringis kohtub Kontaveit ameeriklanna Bethanie Mattek-Sandsiga, kes alistas maailma 38. reketi, tšehhitari Barbora Strycova. Mattek-Sands on WTA edetabelis alles 339. kohal, aga ta osaleb üksikmänguturniirdel harva, sest on peamiselt paarismängu spetsialist.

Mattek-Sands on üheksakordne suure slämmi turniiride võitja - viis tiitlit nais- ja neli segapaarismängus. Segapaarismängus on 35-aastane Mattek-Sands tulnud 2016. aastal ka on ka olümpiavõitjaks.