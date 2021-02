Lewis Hamilton kaalub tippspordist loobumist

Hetkel on britt maailma üks hinnatumaid vabaagente spordis. Järgmisel aastal lõpeb mehe leping Mercedesega, mis toob talle aastas sisse 40 miljonit naelsterlingit (45 miljonit eurot). Vormelipiloot jätkab aga kõige domineerivama F1 tiimiga läbirääkimisi lepingu pikendamiseks.

36-aastane Hamilton on MM-tiitlivõitude poolest ühel pulgal legendaarse Michael Schumacheriga. Mercedes on praegu ilmselt parim auti vormel-1 sarjas, seega kui mehel õnnestuks lepingut pikendada, oleks tõenäoline, et britist saab läbi aegade edukaim F1-piloot.

Lewis Hamilton Türgi Grand Prix`poodiumil, pärst seitsmenda MM-tiitli kindlustamist. FOTO: PA Wire/PA/Scanpix

Läbirääkimised pole aga kulgenud loodetult, hõbenooled soovivad kulusid kärpida, Hamilton tahab, et töötasu oleks vähemalt samal tasemel, mis praegu. Siiski usuvad mõlemad pooled, et jõutakse kokkuleppele.

Podcastis Formula of Success rääkis Hamilton oma tulevikust, mainides, et ka tippspordist loobumine võib kõne alla tulla.

«Peab leidma selle asja, mille suhtes sa tunned kirge ja mida sulle meeldib teha. Mina olen jõudnud punkti, kus asju võetakse ja tehakse liiga tõsiselt.»

«Meil on ainult üks elu. Peab nautima seda, mida sa teed. Oma igapäevastes tegemistes peab olema õnnelik. Usun, et minu elus on tähtis roll selles, et olen võimeline elama hetkes.»

Ta jätkas: «Jah, elan konkrurentsitihedas maailmas. Kuid pagana päralt, kui ma istun masinasse, lasen visiiri alla, sõidan garaažist välja, on mu suul suurim naeratus. Isegi nüüd, pärast kõiki neid võidusõiduaastaid.»

Hamilton võttis asjad kokku nii: «Teate, see, et sa oled ühes asjas hea ja edukas, ei tähenda, et sa ei võiks veel mingis valdkonnas kätt proovida. Ma üritan leida uusi asju, mis tekitavad minus kirge.»

FOTO: PA Wire/PA/Scanpix

Suurel organisatsioonil on keeruline ilma jääda tipus olevast legendaarsest tähest, kuid spordiinstitutsioonid peavad mõistma, et kunagi on igal superstaaril aega lahkuda.