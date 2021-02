VIIRUS MELBOURNE`IS ⟩ Mis saab Australian Openi tenniseturniirist? Kas ikka toimub? Selgus saabub lähipäevil

Tuvastatud koroonajuhtum mõjutab otseselt ka Eesti tennisemängijate eelseisvaid mänge. Gippsland Trophy`l on Kaia Kanepi jõudnud veerandfinaali ning Grampians Trophy turniiril on Anett Kontaveit kolmapäevase võiduga taganud koha kuueteist parema seas. Neljapäeval mänge Melbourne`is ei toimu.

Koroonapaanika tekitas koroonaviirusesse nakatunud 26-aastane mees, kes töötas Grand Hyatti hotellis, kus peatub ka praegu palju tennisiste. Seetõttu karmistas Victoria osariigi peaminister Daniel Andrews viirusevastaseid meetmeid, vahendas Tennisnet.

Kõik inimesed, kes on haigestunud hotelliteenindajaga kokku puutunud, peaksid nüüd jääma (uuesti) 14-päevasesse isolatsiooni. Juhul, kui nende seas on tennisiste, siis see peaks nullima nende osalemise Australian Openil.

Töötajat testiti 29. jaanuaril ja siis oli koroonaproov negatiivne. Ta läks koju, jäi haigeks ja uus test osutus positiivseks. Andrews siiski möönis, et veel ei tasu paanikasse sattuda. «Me peame tegema kindlaks, kas see isik võis nakatada teisi,» sõnas Victoria osariigi peaminister. Victoria osariik oli just tähistanud nelja nädala möödumist päevast, mil piirkond oli saanud koroonavabaks, aga nüüd tõid tõenäoliselt tenniseinimesed mujalt maailmast viiruse taas kaasa.

Grand Hyattis on elanud karantiiniperioodil ja viimaste päevade vaba treenimise ajal umbes 500-600 tenniseturniiriga seotud inimest, kaasa arvatud mängijaid, kes peaksid püsima 14-päevases karantiinis. Kuigi Andrews ütles, et see ei mõjuta kuidagi Austraalia lahtiseid tennisemeistrivõistlusi, mis peaksid algama 8. veebruaril, siis küsimärk Australian Openi toimumise osas on ikkagi õhus.