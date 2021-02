Netflixi hittsarjas osa saanud Pääru Oja glamuurist: hommikul vara telgis paneb keegi sulle mingit külma möga näkku

«Kokkuvõttes on ju filmi või teleseriaali tegemine ikka see sama, et üks inimene filmib ja teised näitlevad ja kolmas ütleb, kuidas näidelda. Ja mis seal ikka, kokkuvõttes on lihtsalt seal kõike natuke rohkem. Kõiki inimesi on natuke või hulga rohkem,» kirjeldas Pääru Oja Netflixi populaarse viikingitesarja võttepaigal toimuvat.

«Teleseriaale vaadata on väga palju mõnusam, kui neid teha. See on selge, sest kokkuvõttes on see ikkagi hommikul, ma ei tea, mis kell, vara telgis keegi paneb sulle mingit külma möga näkku, ega see ei ole midagi glamuurset,» tunnistas Oja.

Näitleja sõnul tuli tal ka seriaali «Vikings: Valhalla» ajal taluda külma ja väsimust. «Ei ole olnud veel võtet, kus ei oleks külm või ei oleks väsinud. Mina oma elus pole näinud veel sellist võtet näinud,» selgitas Oja.

Siiski lisas Oja, et teised näitlejad olid väga toredad ja hea huumorimeelega, sest lõputult sai naerda. Lisaks tekkis võtete ajal Ojale niimõnigi uus tuttav ja sõber.

Oja tunnistas, et tegelikult ei tohi ta väga millestki, mis on seriaaliga seotud, rääkida.

«Ma olen ise kunagi vaadanud sellel vist kahte esimest hooaega. Nüüd sai natuke veel vaadatud,» rääkis Oja sellest, kui palju ta on populaarse seriaaliga varasemast tuttav. Seda, millal uus hooaeg, kus ka teda näha saab, vaatajateni jõuab, ei osanud aga Oja öelda. «Ma arvan, et sügisel,» sõnas näitleja.

Oja sai Netflixi seriaali paljuski tänu Soomes asuvale agendile, kelle kaudu tulevad ka castingu-kutsed. «Tuleb mingisugune stseen, filmid selle oma telefoniga üles,» kirjeldas Oja castingul osalemist. Seda, mida tal tuli aga Netflixi seriaali pääsemiseks teha, Oja avaldada ei saa.

Pääru Oja tunnistas ka, et Draamateatris ta enam koosseisuline näitleja ei ole. «Jah, põhimõtteliselt see oli küll see ajend, kuidas ma sealt lõpuks ära läksin. Midagi ei ole teha, ma olin ikkagi neli kuud ära,» selgitas Oja. Näitleja lisas ka, et teatriga ta praegu Eestis seotus ei ole, küll on ta aga teinud pisut teleasju.