VIDEO ⟩ Lauljatar Lizzo nunnutab iga päev oma kõhtu, et õppida end armastama

32-aastane lauljanna postitas Instagrami video, kus seisab pesuväel peegli ees ja jagab oma kõhule komplimente. «Ma armastan sind nii väga, ma armastan sind nii väga, suur aitäh sulle, et hoiad mind õnnelikuna ja elus!» ütleb Lizzo videos, samal ajal enda kõhtu masseerides. «Sa väärid kogu ruumi maailmas, et hingata, laieneda ja kokku tõmmata,» jätkas naine.

«Varem tahtsin oma kõhu maha lõigata, vihkasin seda nii väga. Aga see on sõna otseses mõttes MINA. Õpin radikaalselt armastama iga osa endast. Isegi kui see tähendab igal hommikul iseendaga rääkimist. See on teile märk, et peaksite end täna armastama!» kirjutas ta video juurde.