Tänavu on laekunud politseile 310 teadet kadunud inimeste kohta. Enamik kadunuks kuulutatud inimesi on kodust lahkunud noored, kes võivad ohtu sattuda.

«Kui me seda teadete hulka võtame, et päevas tuleb umbes kümmekond kadunud inimeste teadet ja aastas jääb selliste teadete hulk kuskil 4000 ja 5000 vahele, siis me saame joonistada enamuse välja ja selle enamuse moodustavad alaealised, kes jooksevad ära kõige rohkem kuskilt erikoolist või lastekodust. Harvematel juhtudel natuke ka oma päriskodust. Seal on väga selgelt põhjus kuskil varasemas ajas,» rääkis Lõuna prefektuuri politseimajor Ottomar Virk Elu24-le.