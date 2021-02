Eesti Laulu trall läheb kohe lahti, aga Jüri Pootsmann on koroonaga kodus

Pootsmann ütles «Terevisioonis», et tema tervislik seisund on praegu stabiilne. Rohkem muretseb ta selle pärast, et pole ammu laval esinenud ning peab seetõttu rohkem harjutama. «Ärevust ei ole, vaid on kindlasti vaja proovi teha,» ütles ta saates.

Pootsmann osaleb Eesti Laulu poolfinaalis lauluga «Magus melanhoolia», mis on tänavuse võistluse üks favoriite. Elavas esituses võivad osutuda riskantseks kõrged noodid, mida on laulus küllaga. «Kodus on varustus olemas, saan harjutada,» ütles Pootsmann, vihjates sellele, et peab nagunii nelja seina vahel passima.