Reporter Imre Kaas lõpetas 17 aastat kestnud telekarjääri: meedia jääb minu sõbraks alati

«Olen tänu teletööle kohtunud võrratult huvitavate inimestega, saanud hulga sõpru ja mõttekaaslasi ning võin õnne tänada, et sattusin just sinna ja just sel ajahetkel. Aga 17 aastat on pikk aeg. See on peaaegu pool minu elust. Just seetõttu tegin otsuse, et aeg on otsida uusi väljakutseid,» tõdes Kaas.