55-aastane supermodell võttis paljaks ja lajatas: seksikusel ei ole säilivusaega

Paulina Porizkova sündis 1965. aastal Tšehhis, kuid tema vanemad kolisid vahetult pärast tütre sündi Rootsi, vahendab IMDb andmebaas. 80ndatel sai Porizkovast modell ja ta oli üks esimesi supermodelle, kellest sai tõeline kuulsus.

Ta oli 1984. ja 1985. aastal Sports Illustrated bikiiniajakirja kaanestaar ja aasta varem oli ta teinud debüüdi näitlejana. 1988. aastal sai ta endale 6 miljonit dollarit väärt lepingu kosmeetikafirma Estée Lauderiga. See oli toona kõige suurem summa, mis modellitöö eest oli makstud. Seitse aastat hiljem trumpas selle üle Briti modell ja näitleja Elizabeth Hurley.

Nüüd on Porizkova Hurley kaitseks välja astunud ja seda seoses paljastava pildiga, mille eest inglanna hiljuti pahandada sai. Täpsemalt kommenteeris Porizkova vastuolulist fotot, mille Hurley Instagrami postitas ja mida innukalt kritiseeriti. (Poleemika keskmes oli pigem pildi autor kui foto ise, sellest lähemalt saad lugeda SIIT.)

«Olles tõsine, tänased mõtted on inspireeritud Elizabeth Hurley seksika pildi ümber toimunud jamast,» alustas Porizkova oma sotsiaalmeedia postitust.

«Kui ma olin kahekümnendates ja kolmekümnendates eluaastates, siis mida vähem ma kandsin, seda populaarsem ma olin. Neljakümnendates võisin kõndida ringi praktiliselt alasti ja oleksin saanud selle eest vaid trahvi avaliku korra rikkumise eest.»

«Viiekümneselt mind sõimatakse selle eest,» kirjutas Porizkova ja tõi mõned näited sellest, mida talle nüüd näiteks paljastava riietuse pärast öeldakse: «Pane riided selga, vanaema! Isutad tähelepanu järele, jah? Veidi meeleheitel? Sa oled haletsusväärne.»

Supermodellil on tekkinud selles osas küsimus: «Miks aplodeeritakse seksikust ja alasti olemist, kui naine on noor aga sõimatakse, kui ta on küps.» Porizkova ise arvab järgmist: «Meeste pärast.»

«Mehed on bioloogiliselt programmeeritud oma seemne levitamiseks, pannes end viljakatesse anumatesse, mis reklaamivad end läbi elujõulise nooruse. Mida see ütleb meeste kohta, kes lapsi ei taha? Meeste kohta, kellel on kõik soovitud lapsed olemas? Arenemata.»

«Ja mida ütleb see minusuguste naiste kohta, kes vajavad enda kehtestamiseks meeste pilke? Ebakindlad. Ainus, mis on antud olukorras haletsusväärne, on see, kui lased oma prioriteete teistel määrata.»

Postituse lõppu lisas Porizkova ka märksõnana lause «seksikusel ei ole säilivusaega».

Oma arvamust rõhutas Porizkova alasti pildiga.

Hurley, kellest postitus oli inspireeritud, kommenteeris, et Porizkova on üks kauneimaid naisi, kes meie planeedil on elanud. «Sa oled kaasahaaravam kui kunagi varem,» kiitis Hurley.

Kuigi Porizkova väga tihti paljastavaid pilte oma Instagramis ei jaga, siis pole need siiski välistatud. Möödunud suvest on tema Instagramis päris mitu põhimõtteliselt topless pilti. Paar aastat tagasi poseeris ta ka Sports Illustrated ajakirjale olles fotosessiooni ajal taas topless.

Ric Ocasek ja abikaasa Paulina Porizkova 2008. aastal. FOTO: AC/PHL/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Lisaks modellitööle ja näitlemisele on Porizkova välja andnud ka oma raamatu. Ta oli ka tõsielusaate «Ameerika supermodell» üks kohtunikest ja seda aastatel 2008 ja 2009. Kahjuks lasti ta pärast 12 hooaega lahti.