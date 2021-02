Reisiuudised

Aerofot ja Turkish viivitavad Tallinna naasmisega

Valitsuse otsusega keelati mullu liinilennud Euroopa Liidust väljapoole jäävate sihtkohtade ja Eesti vahel. Kuigi nüüdseks on keeld sellisel kujul kadunud, ei tõtta Aeroflot ja Turkish Airlines Tallinna tagasi tulema, vaid on esialgset liinide taasavamise kuupäeva kaugemale nihutanud. «Tänase lennuplaani kohaselt on Istanbuli lennud plaanis alates 28. märtsist ja Moskva lennud alates 1. maist,» sõnas Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. «Siiski tasub siinjuures rõhutada, et lennuplaanides võib ette tulla muudatusi, mis on seotud riikide kehtestatud piirangute ja nakkuskordajatega. Peamiselt on lendudega alustamine ja nende edasilükkamine seotud nõudlusega, mis on endiselt suhteliselt väike, praegu on ikka veel soovitatav reisida vaid äärmisel vajadusel. PM