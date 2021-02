VÕIDUTROFEED OKSJONILE ⟩ Soome suusahüppelegendi leske kimbutavad kohtutäiturid ja inkasso

Täpsem võlasumma on 17 200 eurot, suurimad võlausaldajad on Nordea ja inkassofirma Lowell Suomi OY. Nordea nõuab Nykäneni leselt 7648 eurot ja Lowell 8270 eurot.

Iltalehti vahendab, et Piale tulid kohtutäiturite kirjad üllatusena. Ta kardab, et võib võlgade tõttu ka majast ilma jääda, mis on endiselt poolenisti Matti Nykäneni pärandvara omanduses.