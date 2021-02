Tänavune Eurovisioon toimub, kuid teistmoodi

Eelmisel aastal jäi viiruspuhangu tõttu Eurovisiooni lauluvõistlus ära. Eesti Laulul osalejad võivad aga kergendusega hingata - korraldajad on otsustanud, et sel aastal lauluvõistlus ära ei jää. Küll aga on see veidi teistsugune.