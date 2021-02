USAs unustasid sõiduki konfiskeerinud politseinikud väikese tüdruku terveks ööks autosse

2018. aasta 12. novembril läksid kaks politseiametnikku ühe pargitud auto juurde, mille roolis istus purjus ja narkouimas naine Blair Springfield, vahendas TMJ-4.

Lisaks Springfieldile olid autos veel tema õde, kelle süles oli Springfieldi imik. Kuid lisaks neile kolmele oli autos tagaistmel magamas ka napsutanud ja pilves ema 4-aastane tütar.

Kuna Springfield oli samal õhtul suitsetanud marihuaanat ja joonud alkoholi ega tulnud autojuhtimisega hästi toime, palus tema õde naisel auto seisma jätta ja parkis selle ise korralikult parklasse.

Sündmuskohale tuli aga ka politsei, keda huvitas esialgu hoopis auto tehniline seisukord, kuid kui nad märkasid, et Springfield oli purjus ja pilves, otsustasid nad naise vahistada.

Politsei väitel ei teavitanud praktiliselt oimetu Springfield neid sellest, et auto tagaistmel magas ka tema 4-aastane tütar. Sellest hoolimata teavitas magavast lapsest võimuesindajaid naise õde. Tema juttu otsustati eirata ja nii lasidki politseinikud auto sündmuskohalt minema pukseerida.

Springfieldi õde sõnul ei pidanud politseinikud isegi vajalikuks autot kontrollida, et veenduda, kas keegi võiks veel masinas olla.

Teadaolevalt oli juhtumiga seotud kokku viis politseinikku ja kõik nad on ka hagis süüdistatavad. Peamised kaks esimesena sündmuskohal olnud ja asjaga tegelenud politseinikku on aga James Collins ja Fabian Garcia.

Tüdrukut esindav advokaat väidab nimelt hagis, et ohvitserid korraldasid sõiduki pukseerimise teadmisega, et neiu on endiselt sõidukis.

«Ma ei nõustu hetkekski, et ohvitserid Collins või Garcia ei teadnud, et minu klient on sõiduki tagaistmel. Nad teadsid seda kindlasti, sest tema tädi ütles nii, ja nad lihtsalt lubasid seda kaubikut pukseerida ja nad ei hoolinud asjaoludest,» ütles advokaat William Sulton.

Kaubik viidi puksiirautoga linna puksiirplatsile, kus see oli koos väikese tüdrukuga kokku kaheksa tundi, ehk terve öö. Tol öösel langes aga temperatuur kuni -10 kraadini.

Tüdruku avastasid lõpuks pukseerimisplatsil töötanud inimesed, kes kuulsid, kuidas tüdruk karjus ahastavalt: «Ma tahan oma emmet!».

Siiski on ebaselge, kas tüdruku tädi lahkus sündmuskohalt enne või pärast puksiiri saabumist või lahkus ta vabatahtlikult. Pereliikmed on varasemalt meedias rääkinud ka, et pöördusid politseisse, kui selgus, et tüdruk oli kadunud, kuid neile öeldi, et kaubikut kontrolliti mitu korda ja ühtegi last ei leitud.

Advokaadi väitel puutus sõidukiga kokku veel kuni tosin linna alluvuses töötanud inimest, kuid keegi neist ei kontrollinud, kas autos on mõni inimene ega otsinud seda läbi.

Ohvitser Collinsile määrati distsiplinaarkaristus, kuna ta ei suutnud vahistamise ajal oma kehakaamerat aktiveerida. Ta eemaldati töölt 30. päevaks. Kuigi pole ühtegi viidet sellele, et Garciat või teisi ohvitsere süüdistataks ka oma kehakaamerate aktiveerimata jätmises, ütles advokaat, et juhtumit ei registreeritud tervikuna.

Mõlemale ohvitserile tehti ka sõiduki läbiotsimata jätmise eest noomitus.

Sisejuurdluse osakonna uurijad tegid kindlaks, et Collins rikkus politsei pädevuse põhiväärtust, kuna ta ei lülitanud sisse oma kehakaamerat ega suutnud enne pukseerimist sõidukit põhjalikult läbi otsida.

Politseiülem Alfonso Morales käskis Collinsi läbiotsimise ebaõnnestumise tõttu vallandada, kuid peatas seejärel selle karistuse ja sõlmis selle asemel viimase võimalusena 30-päevase ajutise töö peatamise. Samuti määras ta Collinsile kehakaamera reeglite rikkumise eest viiepäevase lisakaristuse töö peatamisena.

Tüdruku emale esitati süüdistus ja ta tunnistas end 2019. aasta märtsis süüdi kahes joobes juhtimise süüdistuses ja kahes lapse hooletusse jätmise süüdistuses. Ta mõisteti kümneks kuuks parandusasutusse kolmeaastase katseajaga.

Paar päeva pärast juhtumit ütles Milwaukee linnapea Tom Barrett ajakirjanikele, et nägi kehakaamera videot ja nimetas asjaolu, et last ei avastatud, murettekitavaks.

«Me ei taha, et selline asi kunagi korduks,» ütles Barrett.