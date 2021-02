Tokyo olümpiamängude orgkomitee juht: naised räägivad koosolekutel liiga palju mõttetut juttu

Endine Jaapani peaminister Yoshiro Mori ütles käesoleval nädalal toimunud Jaapani Olümpiakomitee istungil, et kui koosolekutel viibib palju naisi, siis hakkavad kohtumised asjatult venima, sest naised kipuvad liialt pikalt jutustama.

Mori meenutas oma aega Jaapani Ragbiliidu presidendina: «Naised näevad kõikjal konkurente, nende rivaalitsemistunne on tugev. Kui keegi tõstab käe, et sõna võtta, siis kõik teised naised peavad vajalikuks samuti midagi öelda.»

Ta jätkas: «Kui mina räägin liiga palju, siis ajalehed kirjutavad, et ma olen öelnud halbu asju. Aga mina olen kuulnud, et kui me suurendaksime juhatuses naiste osakaalu, siis peaksime reguleerima kõneaega, vastasel korral meil ei lõpe ükski koosolek kunagi ära. Ma ei ütle välja, kes nii rääkis.»