PÄÄSES SEKSIORJUSEST? ⟩ Ameeriklanna kirjeldab, kuidas kahtlane tüüp talle poe juures ligi ajas

Kui ostukeskust külastanud Haley kõndis parasjagu parklas oma auto poole, kõnetas teda võõras mees. Ta küsis Haley nime ja järgnes talle.

Mees kutsus teda vaatama oma ägedat autot, mis kuulus tegelikult hoopis, üllatus-üllatus, Haleyle endale. «See mees kõnnib otsejoones minu auto juurde ja ütleb: «Tule vaata mu autot, see on äge, see on Lexus. Sulle meeldib?»» räägib Haley oma TikToki videos.

Haley otsustas mehe valeväitele mitte reageerida, sest ta ei tahtnud paljastada, et tegu on tema masinaga. Autosse istumise asemel läks noor naine hoopis üle tee asuvasse poodi abi otsima.

Kui paistis, et mees on lahkunud, naasis Haley lõpuks parklasse ja istus autosse. Hetke pärast märkas ta, et tema kapotile on asetatud veepudel. Midagi säärast polnud naise sõnul temaga kunagi varem juhtunud ning ta ei teadnud, mida sellest arvata. Siiski pani ta inimestele südamele, et selliste asjadega tasub ettevaatlik olla: «Ma tahan lihtsalt öelda, et olge kursis kõigega, mis teie ümber toimub. Tasub ettevaatlik olla, eriti naistel,» ütles ta video lõpus.

Haley postitatud klipp läks viraalseks ning seda märkas teiste seas ka naine nimega Elle. Naine tegi jätkuvideo, kus jagas oma teooriat veepudeli kohta. «Sellist taktikat kasutavad inimkaubitsejad ja -röövijad, et meelitada teid autost välja,» selgitab Elle videos ja hoiatab: «Kui sinuga juhtub midagi sarnast ehk et keegi on kapotile midagi asetanud, siis ära mine seda eemaldama. Sõida lihtsalt minema, see kukub ise maha.»

Alati ei tähenda ka autosse jõudmine seda, et oled kurjategijate käest pääsenud. Kui tunned, et keegi ohustab sind, ei tohiks Elle'i sõnul otse koju sõita. «Sõida politseijaoskonda või autotöökotta ning lase kontrollida, ega auto külge GPS-jälgijat pole pandud,» soovitab ta.