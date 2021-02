Teame COVID-19 mõjust turismisektorile, toitlustusärile ja meelelahutusele, kuid mis toimub seksitööstuses? Lühikokkuvõte on järgmine: Euroopa suurlinnades marsivad tööd nõudvad seksitöölised tänavatel, nii mõnigi bordell on pankrotis, aga kliendid loodavad kogu jamast kasu lõigata.

Olukord on igas riigis erinev. Kõige parema ülevaate saab teha neist, kus prostitutsioon on riiklikul tasandil reguleeritud. Siiski saab anda mingisuguse pildi ka Eesti seksteenuste maastikust, kus ei kliendid ega ka seksitöötajad enamasti viirusest ei hooli. Kliendid aga ootavad kiivalt, et halvem majanduslik olukord seksteenuste hinnad alla viiks.

«Ehk koroona teeb hinnakorrektuuri meie turul ära,» loodab üks. Teisele tundub, et koroona on hakanud hindu langetama. «Loodetavasti on see vaid algus,» lisab ta lootuses, et hinnad veelgi langevad.