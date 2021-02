KUULA ⟩ Linnateatri näitleja Liis Lass esitab Olav Ehala legendaarset pala ​«Laul surnud linnust»

Uusversiooni solist on rockooperis naispeaosa mängiv Linnateatri näitlejanna Liis Lass, kaasa teeb ka Tartu Noortekoor Markus Leppoja juhatusel. Laulu uusversioonist valmib ka muusikavideo.

Lassi sõnul puutus ta Olav Ehalaga esmakordselt kokku just «Laulu surnud linnust» salvestamisel. «Minu poolt oli ainult aukartus nendel hetkedel ning püüdsin anda oma parima. Kuna ma olen näitleja, siis tegin näo, et olen enesekindel, ja mängisin, et täna olen laulja» meenutab Liis lindistust. «Aga tegelikult läks stuudios väga toredasti».