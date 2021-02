VIDEO ⟩ Tondit igavaks pidanud reisivlogija murdis sisse Patarei vanglasse

Bald and Bankrupti reisivideoid tellib YouTube'is üle 2,5 miljoni kasutaja. Mees laadis oma kontole video pealkirjaga «Breaking Into A Soviet Prison» ehk «Nõukogude vanglasse sisse murdmas».

Nimelt jõudsid Benjamini kõrvu kuuldused, et Eestis on mere ääres mahajäetud Nõukogude vangla. Muidugi pidi ta selle ka ise üle kaema. Teel vanglasse teeb ta oma jälgijatele lühikokkuvõtte vangla ajaloost: «See ehitati algselt merekindlusena 18. sajandil Nikolai I valitsusajal. Seejärel kasutati seda nii natsi- kui ka nõukogude okupatsiooni ajal vanglana.»

Benjamin on alguses pettunud, et vangla on suletud, kuid siis leiab ta kiviklibu hunniku, mille peale ronides pääseb ta aknast sisse.