«Ma tean ju, et maailm on igasugu hulle täis, aga jällegi, mis inimene, mis naine meelitab ja keelitab noori tüdrukuid pidudele, et tema «kliendid» saaksid neid uimastada ning seejärel vägistada?!!!» Just nii kirjutas Merli 4. veebruaril oma blogis «Mõtteid siit ja sealt» avaldatud postituses.