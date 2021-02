42-aastane inglane Eliot Higgins avaldas nüüd raamatu «We Are Bellingcat – An Intellgence Agency for the People» («Meie oleme Bellingcat – luureteenistus inimestele»). Mees kirjeldab teoses, kuidas sai temast uue uurimis- ja luureviisi professionaal, kirjutavad theguardian.com ja iltalehti.fi.