ABSURD ⟩ Itaalia maffia keelab kiirabil surmaähvardusel sireene kasutada

Lõuna-Itaalias asuvas Napolis peatas üks gäng laupäeval kiirabiauto ja ähvardas, et juht lüüakse maha, kui see veel alarmsõidul sireene kasutab. Vilkuritega autole sõitis ette kahte meest kandnud mootorratas.

Kolkinud juhi aknale, hakkasid nad ähvardama. «Kas sa pole mõistnud, et sa ei tohi siin sireeni kasutada? Pane see kinni või me tulistame,» oli üks neist raevutsenud. Kiirabi pidi nii politsei kutsuma, et see nad naabruskonnast välja eskordiks.