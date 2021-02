MENTAALNE TRAUMA ⟩ Briti jalgpalluri kontole häkiti sisse: intiimsed videod lekitati täiskasvanute lehekülgedele

Tundmatult saatjalt tuli peagi sõnum, millega olid kaasas pornosaitidel olevad videod, Nicoli maailm varises kokku.

Videod olid tehtud 2014. aastal, kui ta oli kõigest 18-aastane.

«Mul tekksid ärevushäired, paanikahood vaheldused oksendamisega. Lugu läks nii hulluks, et kohati polnud mul enam midagi oksendada. See kestis nädalaid,» rääkis naine Sky sportile.

Videod Nicolist sattusid täiskasvanute lehtedele häkkimise kaudu. Tema Icloudi kontole häkiti sisse ning intiimne videomaterjal noorest naisest sattus pornosaitidele.

«Mul ei ole enam võimalik selle eest põgeneda. Mul on palju noori sugulasi, kes tunnevad mu üle uhkust, et mängin jalgpalli, kuid mu nime ei saa guugeldada, ilma et ei ilmuks viiteid pornole,» kõneles Nicol.

Enne juhtumit oli Nicol rõõmus inimene, kuid kohutav kogemus viis 25-aastase jalgpalluri mõtted isegi enesetapule. Šotlanna kaotas kaalus, sest lõpetas mingiks ajaks peaaegu täielikult nii söömise, kui joomise. Arstid hoiatasid, et selline eluviis võib viia organismi sandistumiseni.

«Nagu mõtlen tagasi selle asja peale, tunnen, et kõhus hakkab keerama,» rääkis Nicol.

Praegu on naine eluga tänu teraapiale taas joonele saamas.

«Saan aru neist, kes selliste asjade pärast endalt elu võtavad. Ma ei kujuta ette, kuidas ma sellest üle sain. Peab kuidagi teistmoodi ellu suhtuma. Palju oli abi lähedastest inimestest, kuid ülesaamine võttis aega.»

Ta sulges vahepeal sotsiaalmeediakontod, blokkis 350 inimest, kuid siiani saab ta iga päev vähemalt ühe mõnitava või halvustava sõnumi.

Jalgpallur kannatab praegugi aeg ajalt ärevushoogude käes. Vahepeal võttis ta jalgpallist ja sotsiaalmeediast väikese pausi. Kui ta profijalgpalli tagasi tuli, siis ilmnes, et paljud klubid ei taha teda skandaalide hirmus enam värvata.

Naise õnneks sai ta tööd Londoni jalgpalliklubis Crystal Palace.

«Tänu jalgpallile olen sellest üle saamas. Olen siiralt tänulik, et Crystal Palace annab mulle võimaluse taas olla see, kes ma olen. Et nad ei hoolinud mu minevikust,» rääkis 25-aastane jalgpallur.