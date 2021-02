Soome lahel päästeti ligi tunni jäises vees olnud mees

Päästjate sõnul said nad merehädas olijast teada täna öösel natuke pärast kella 3.

Merepäästekeskus saatis välja nii päästehelikopteri kui lootsipaadi ning päästeoperatsiooni ajal kasutati VHF kanalit 16, mis on merenduses hädaabikanal. Lähedal olnud laevadele anti juhtunust teaada ja neid paluti appi.

Teada on, et kui õhk on jahedam kui vesi, siis tundub vesi soojem kui õhk.