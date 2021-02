VIDEO ⟩ Rootsi musklimehel jäi süda seisma: pidevalt steroide tarvitanud 49-aastane kulturist ärkas 17 päeva hiljem

«Kui ei suutnud telefonis sõnumeid toksida, valdas mind lootusetuse tunne. Paranemine on siiski üsna hästi edenenud, olen juba palju tragim, kuigi nii mõnigi tegevus on piiratud,» rääkis rootslane.

Steroidid on terve sportlaskarjääri mehe ellu kuulunud, nende abil Kjellström ennast suureks pumpaski. Arstid pole sajaprotsendiliselt kindlad, mis südameseiskumise põhjustas, kuid mees ise usub, et peamiseks põhjuseks on steroidide tarvitamine.

«Kuigi ei saa kindlalt väita, et asi juhtus steroidide pruukimise tõttu, siis süda ju kasvab steroidide mõjul samamoodi, nagu teised lihased. Nii, et mu süda on kasvanud juba 15 aastat, mul on esinenud südamerütmihäireid, mida märgati siis, kui olin kõigest 16-aastane,» sõnas Kjellström.