ARVAMUS ⟩ Indrek Kuus: valus ikka vaadata, kui lollus ja korralikkus käivad käsikäes

Teatavasti sai sadu aastaid kannatanud Eesti vabariik endale hiljuti uue valitsuse ja küll oli paljude seas seda rõõmu, et vähemuste seksuaalelu vastu üliagaralt huvi tundev ja referendumit sooviv EKRE opositsiooni heideti.

Uus peaminister Reformierakonnast Kaja Kallas säras nagu väike nunnu päike ja lubas, et Eestis läheb kõik paremaks. Hüva.

Igati kombekad välispoliitikud Urmas Paet, Marko Mihkelson ja Tunne Kelam mõjuvad tema kõrval nagi punkarid, kes segavad diskoõhtut.

Lõputute mainitsuste ajajärk

Aastaid rahadega sigatsenud Keskerakond saatis välisministri kohale sümpaatse naise, diplomaadiametist lahkunud Eva-Maria Liimetsa.

Vaatasin tolle igati armsa ja aruka naise esinemist rahvusringhäälingu saates «Välisilm». Vastas targalt ja sümpaatselt, aga igav oli. Nagu viieline koolitüdruk esimesest pingist. Igati kombekad välispoliitikud Urmas Paet, Marko Mihkelson ja Tunne Kelam mõjuvad tema kõrval nagu punkarid, kes segavad diskoõhtut.

Kui korrektsus ja isikupäratus (võib-olla ma eksin ja Liimets pole sugugi selline kuivik), siis ülearune korralikkus ilmub ka rahvamassidesse.

Seda on märgata juba ka värviteleviisorist, kus manitsetakse, et oi-oi-oi – ettevaatust, on talv ja teed on libedad, ärge suitsetage lakku täis peaga voodis ja heinaküünis, sööge juurvilju ja peske hambaid, minge üle tee rohelise tulega ka siis, kui saja kilomeetri raadiuses pole ühtegi sõidukit.

On ikka kapsapea, täiskasvanud mees ise.

Täielik abitus

Vabariik arvab, et ennetustöö peab olema nagu kogu rahva debiilikute kooli valitsemine. Ilmselt mõni magab ka juba maskiga, arvates, et on võimalik, et Une Mati teeb talle koroonasuudluse. Ilmselt võib koolid kinni panna, sest suurele osale ikka midagi külge ei hakka.

Hiljuti teatas feisbuugis mu vana tuttav, kes kogemata suusad pööningult leidis, et otsib isikut, kes koostaks talle toitumiskava ja treeninguplaani ning soostus selle eest maksma. On ikka kapsapea, täiskasvanud mees ise. Lugegu mõnda Salme Masso raamatut ja meenutagu, mida talle nooruspõlves keka õps rääkis.

Ja tegelikult ei juhtunud ka tuhkagi, kui kõik Helmed ühekorraga oma plära ajasid. Seda kinnitas, ka uus minister Liimets, see korralik naine.

Äkki saab veel asja

Valus ikka vaadata, kui lollus ja korralikkus käivad käsikäes. Aga võib-olla ongi parem, kui tembutavad ja tirriteerivad arukad isikud. Kuigi välispoliitikas lubas seda viimast endale ka Lennart Meri ja midagi paha ei juhtunudki.

Ja tegelikult ei juhtunud ka tuhkagi, kui kõik Helmed ühekorraga oma plära ajasid. Seda kinnitas, ka uus minister Liimets, see korralik naine.