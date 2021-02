GENIAALNE IDEE! ⟩ Vasakut ja paremat kätt segamini ajav naine leidis probleemile lahenduse

Naine lasi kummalegi käele tätoveerida L (left - vasak) ja R (right - parem), et segaduse tekkides oleks võimalik vasakut ja paremat kätt kiirelt eristada, kirjutab Daily Mail.

Austraalia päritolu neiu tunnistab, et probleem läks nii suureks, et ta otsustas möödunud aastal midagi murega peale hakata. Nimelt osales naine peol, kus mängiti usinalt aardejahti ja kus naine muudkui valesid juhiseid andis. Naljaviluks kirjutati neiu kätele tähed, mille abil naine suunda juhatada oskas, mis peale viskas naine nalja, et laseb päriselt need tätoveerida.